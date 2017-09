Vil hente avfall

Avfallet i indre Østfold blir hentet som vanlig ut denne måneden. Dette til tross for at Reno Norge, som har ansvar for søppelhenting i sju kommuner i indre Østfold, ble slått konkurs i går. Hovedårsaken til konkursen er at de inngikk så lave anbud med kommunene at de tapte store penger på drift, innrømmer daglig leder i Indre Østfold renovasjon, men han lover at avfallet blir hentet.