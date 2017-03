Alt for dyra handler om mennesker som lever og ånder for dyrene sine. Programmet fanger samspillet som ofte oppstår mellom dyr og mennesker.

Programleder Magnus Brenna-Lund og fotograf Ingrid Mathilde Langvik gleder seg til å vise frem menneskene og dyrene de har møtt.

– Vi har blitt veldig glade i folkene vi har fått være så heldige å møte. Det håper vi også seerne blir, sier de.

Kaninslakt og gatehunder skapte debatt

Det var scenene med kaninoppdretter Leif Opsund, også kjent som Mr. Kanin, som satte sinnene i kok hos flere. Folk reagerte blant annet på at kaniner som ikke var gode nok i konkurranser, havnet i gryta og ble spist. Etter klagestormen beklaget NRK hvordan oppdretteren hadde blitt fremstilt.

Episoden med Mariann Høili og Siv Beate Reitan som redder gatehunder i Spania, skapte også debatt. Blant annet skrev direktør Hilde Bremnes ved avdeling for planter og dyr hos Mattilsynet en kronikk hvor hun påpekte at import av hunder fra andre land betyr en økt risiko for nye parasitter og sykdommer i Norge.

Nå kan det gå mot full stopp for import av gatehunder. Stortingets næringskomité har bedt Stortinget vedta forbud mot import av gatehunder. Saken blir behandlet 28. mars.

I sesong to for alt for Dyra får man blant annet se at programleder Brenna-Lund får være med når kjoledesigner Nina Naustdal holder bursdagspresang for en av hundene sine. Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

– Flott at dyrevelferd blir diskutert

Programleder Brenna-Lund sier han ikke blir overrasket om denne sesongen også skaper debatt.

– Alt som har med dyr å gjøre, vekker sterke følelser. Men vi kan med hånden på hjertet si at vi ikke har sett noen som har behandlet dyrene sine dårlig. Men det er flott at folk diskuterer dyrevelferd. Det fortjener dyra, sier han.

Langvik sier hun håper at folk setter pris på et program som skiller seg ut i mengden.

– Mye som går på TV i dag, handler om å konkurrere. I vårt program er det ingen konkurranse mellom folk. Det handler om det ekte livet, sier hun og smiler.

Overrasket over innholdet

Programmets redaktør, Oddbjørn Rosnes, sier at de ble litt overrasket over reaksjonene sist.

– Vi fikk både negative og positive tilbakemeldinger. Når det gjelder de negative, ble vi mest overrasket over innholdet i reaksjonene, sier han.

Rosnes tror et slikt program engasjerer nettopp fordi det handler om dyr.

– Det vi vet er at nordmenn er opptatt av dyr og dyrehold. Vi har tatt høyde for at folk har ulike meninger om ting. Alt for dyra tar opp temaer som er engasjerende, og det er et aktuelt program, sier han.