Ny oppfinnelse kan erstatte datostempel på melk

– Vi har begynt å utvikle en PH-indikator som skal vise om melken har blitt sur. Den skal sitte på utsiden av kartongen slik at man slipper å lukke den opp og lukte, forklarer Eva Victoria Øygard.

Hun er daglig leder i studentbedriften Lacteus SB, som nylig vant førsteprisen for beste forretningsplan under NM for studentbedrifter. Av juryen fikk de skryt for å ta tak i matsvinn som samfunnsproblem.

IDEEN: En indikator på melkekartongen skal vise om melka er sur eller ikke. Nå jobber studentene med å utvikle en prototyp. Foto: Lacteus SB

Og nettopp det at studentbedriften utvikler noe som kan løse et veldig aktuelt tema, gjør at direktør Bent Myrdal i Q-Meieriene heier på initiativet.

Hans meieri lanserte nettopp en kampanje der målet er å halvere svinnet av meieriprodukter de neste tre årene.

– Ideen er smart, og det handler om å finne frem til teknologi som ikke blir for dyr. Gjør man det, så kan man egentlig fjerne hele datoen. Det vil ha mye å si for matsvinnet, sier Myrdal om studentenes idé.

Tror på innovasjon

Meieriet baserer sin kamp mot matsvinn på en undersøkelse som tyder på at en tredjedel av befolkningen tømmer ut melk hver eneste uke.

I denne kampen står Anne-Grete Haugen gjerne på barrierene. Hun leder nettstedet matsvinn.no, og tror innovasjon av typen studentene driver med er helt avgjørende i kampen mot å kaste mat.

– Temperatur er av stor betydning for holdbarheten, også på melk. Ny teknologi som denne PH-indikatoren vil kunne bidra til å forebygge matsvinn, ikke bare hos forbrukerne, men også tidligere i verdikjeden, sier hun.

Men inntil teknologien kan gjøre hele jobben, slår hun et slag for god, gammeldags lukting.

– Hvis melka har vært riktig oppbevart, så vil den kunne drikkes flere dager etter holdbarhetsdatoen. For å få flere til å bruke sansene før maten kastes eller melken helles ut, er det avgjørende å lære opp forbrukerne til å bruke sansene sine, sier Haugen.

Jobber med prototyp

Studentene bak ideen er snart ferdig utdannet sivilingeniører ved Høgskolen i Østfold. De håper å få produktet ut på markedet.

– I melkekartongen er det en liten kapsel. Der sitter en indikator som slår ut på surhetsgraden i melken. Så når den er grønn, kan melken drikkes helt fint. Når den er gul eller rød, da er den for sur til å drikkes, sier en av utviklerne, Petter Tingelstad.

Nå jobber de med en prototyp, og håper å løse noen praktiske utfordringer underveis.

– Vi har en del problemer som må løses, som for eksempel hvordan dette skal innkapsles i kartongen, sier Tingelstad.