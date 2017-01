Ny leder ved Momarken

Per Olav Andersen er ansatt som ny daglig leder ved Momarken travbane AS. Han overtar etter Knut Ekhaugen, som har ledet selskapet i hele 23 år. Det skriver selskapet i en pressemelding. 46 år gamle Andersen er bosatt i Halden, han er siviløkonom og kommer fra stillingen som økonomisjef i Twentyfirst Venture AS.