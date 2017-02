Ny kroat klar for FFK

For andre dag på rad har FFK signert en kroat. 26 år gamle Dinko Trebotić skrev i dag under for klubben. Det melder Fredriksstad Blad. Kroaten var den siste brikken for å få stallen på plass. Tidligere i dag signerte klubben den finske midtstopperen Jarkko Lahdenmäki.