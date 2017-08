Ny danske klar for Sarpsborg 08

Sarpsborg 08 bekrefter i dag at danske Nicolai Poulsen (24) er klar for klubben. Midtbanespilleren kommer på lån fra Randers ut sesongen, med opsjon på kjøp. – Dette er løsning vi er veldig godt fornøyd med. Tross sin unge alder er Nicolai veldig rutinert på et høyt nivå, sier sportssjef Thomas Berntsen til klubbens hjemmesider.