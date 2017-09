Ny aktør tar over for RenoNorden

Et nytt firma er snart på plass for å ta over søppelhentingen i Indre Østfold etter konkursrammede RenoNorden, det melder Smaalenenes Avis. Indre Østfold Renovasjon sier til avisa at avtalen er 99 prosent i boks. Både biler og ansatte blir med over i det nye firmaet.