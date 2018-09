– Jeg sjekket øynene, og hun var like blodig i begge. Da skjønte jeg at det var allergi, forteller Bjørn Frølandshagen.

Han jobber til daglig som lege i Moss. Legekunnskapene kom godt med da datteren Rebecca fikk en reaksjon da familien i forrige uke var ute og spiste på restauranten O'Learys på Kolbotn

ALLERGISK REAKSJON: Dette bildet tok Bjørn Frølandshagen av datteren Rebecca etter at hun fikk medisin mot nøtteallergien. Foto: privat

Seksåringen har nøtteallergi og har tidligere fått sjokk og blitt fraktet til sykehus.

– Vi trodde først det kunne være spor av nøtter i maten Rebecca fikk servert, men det avkreftet servitøren. Hun hadde lekt med sanden på shuffleboardet før hun begynte å klø i øynene, sier Frølandshagen.

Han beskriver at datteren ble rød i øynene, hoven i kinnene og slapp under restaurantbesøket. Faren løp til nærmeste apotek og hentet ut reseptbelagt allergimedisin som dempet symptomene.

– Servitøren forklarte at sanden på shuffleboardet inneholder krystalliserte valnøtter. Det var ingen skilt som informerte om det, så det kom helt ut av det blå.

ETTERLYSER BEDRE MERKING: Rebecca og pappa Bjørn Frølandshagen så ingen advarsler og var heller ikke klar over at shuffleboard-sand kan inneholde nøtteskall. Foto: Privat

Silikon og nøtteskall

Spillet shuffleboard foregår på et langt trebord som er dekket med en spesiell type sand. Poenget er å sende tunge steiner, eller «pucker», glidende nedover bordet.

– Blandingen i sanden vi leverer inneholder ikke nøtter, men nøtteskall. Sanden består av en blanding av silikon og nøtteskall for å skape best mulig friksjon, forteller Geir Oterhals.

Han er daglig leder i European Shuffleboard, firmaet som leverer shuffleboard og tilbehør til blant andre flere O'Learys-restauranter rundt om i verden.

POPULÆRT: Shuffleboard har raskt blitt en populær aktivitet i Norge. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

– Våre bokser med sand er merket i henhold til europeisk standard, men det kan være noen gamle bokser i omløp. At sanden inneholder nøtteskall, er kanskje ikke det mest naturlige man kan tenke seg, så vi lærer opp alle som mottar våre produkter, sier Oterhals.

Ikke alle typer shuffleboard-sand inneholder nøtter. Blandingen i sanden styrer hastigheten på steinene, og de treigeste variantene består av silikon og potetmel.

Overrasket restauranteier

– Dette var nytt for oss, men det er bra at vi får vite det, sier eieren av O'Learys-restauranten på Kolbotn, Kjetil Døviken.

Han eier flere spisesteder på Østlandet og vil sørge for at alle bokser med sand blir tydelig merket.

– Nøtteallergi er noe mange har, og vi må ta det seriøst. Jeg er overrasket, men jeg kommer til å ta kontakt med hovedkontoret til O'Learys slik at alle restaurantene blir klar over det, sier Døviken.

UKJENT: Mat- og ernæringsrådgiver Guro Waage i Norges Astma- og Allergiforbund kjente ikke til innholdet i sanden som brukes til shuffleboard. Foto: Norges Astma- og Allergiforbund

Også for Norges Astma- og Allergiforbund var det nytt at sanden inneholder nøtteskall.

Mat- og ernæringsrådgiver Guro Waage sier restauranter ikke er pålagt å merke shuffleboard for allergener, men at det er god kundeservice.

– Slik kan allergikere ha mulighet til å ta et bevisst valg og være ekstra oppmerksomme hvis de ønsker å spille shuffleboard

– Kan bli kvalt på minutter

Waage påpeker at det er viktig med god hygiene for å unngå alvorlige episoder.

– For at sanden potensielt skal være farlig for en nøtteallergiker, må man innta nøtteproteinene oralt. Det er derfor svært viktig å være bevisst på å vaske hendene før man spiser mat eller putter hendene i munnen.

Seks år gamle Rebeccas allergi ble holdt i sjakk med medisinene hun fikk i løpet av minutter.

– Nøtteallergi kan føre til blodtrykksfall og sirkulasjonssvikt. På minutter kan barn bli kvalt fordi det snurper seg i luftveiene. Rebecca er heldig som har en pappa som er doktor og har opplevd at det har skjedd før, sier Bjørn Frølandshagen.