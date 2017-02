Nortura legger ned skjæreaktiviteten i Sarpsborg

Nortura skriver i en pressemelding at de aller fleste vil få jobb andre steder i konsernet eller i ledige stillinger i andre avdelinger i Sarpsborg. Skjæreaktiviteten flyttes fra Sarpsborg til Nortura sine anlegg ved Tønsberg, Steinkjer, Rudshøgda og Forus.

Blir mer konkurransedyktig

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg har besluttet å legge ned skjæreavdelingen. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Det var i oktober 2016 at de utredet en eventuell flytting av skjæreaktiviteten. De kom frem til at dette ville gi bedre kapasitetsutnyttelse og styrke Nortura sin konkurransekraft.

– Vi opererer i et marked med tøff konkurranse og der krav til ny teknologi og automatisering forsterkes. Vi er derfor avhengig av å samle aktiviteten til færre anlegg og sikre fremtidsrettede løsninger. Dette gjør vi for å øke lønnsomheten og trygge arbeidsplasser, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg i pressemeldingen.

– En tung dag

Tillitsvalgt ved Nortura Sarpsborg, Tony Aleksander Danielsen, sier at dette ikke var en hyggelig beskjed å få.

– Det synes jeg er en veldig tung beskjed å få. Det er 73 personer som blir rammet. Det er en tøff dag for de ansatte her i Sarpsborg, sier han.

Danielsen sier at de ansatte har vært involvert i hele prosessen.

– De ansatte har blitt informert underveis om hvordan arbeidsgruppen har jobbet dette frem og hva som er blitt lagt frem for konsernet. Det har nok til tider vært veldig tøft. Spesielt etter at rapporten var levert inn fra arbeidsgruppa til styringsgruppa hvor man da avventet en beslutning.

Danielsen sier at de ansatte er skuffet over at det bare er avdelingen ved Sarpsborg som rammes.

– Det er en forståelse for at det er en høy kapasitet for skjæring i Nortura, men det er ikke forståelse rundt at det kun er Nortura Sarpsborg som er blitt sett på, sier han.

Tar ikke lett på avgjørelsen

I pressemeldingen står det at ni av ti som tidligere har blitt berørt av omstillinger har fått tilbud om jobb innenfor konsernet eller har fått hjelp til å finne nytt arbeid.



– Vi tar aldri lett på slike avgjørelser, men er glad for at vi lykkes å gjennomføre dem på en ryddig måte, sier Kolberg.