Norske skog utsetter igjen

Papirkonsernet Norske Skog har fortsatt ikke samlet nødvendig støtte for planen som kan redde selskapet fra konkurs. Nå utsettes fristen for å godta redningsplanen for åttende gang, melder Dagens Næringsliv. Egentlig var fristen i ettermiddag, men nå er den flyttet til tirsdag. Selv om de norske fabrikkene, deriblant Saugbrugs i Halden, går med overskudd, så sliter selskapet med å håndtere en gjeld på over 10 milliarder kroner.