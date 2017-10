Norske skog utsetter igjen

For femte gang har Norske skog utsatt fristen for å finnen en løsning på krisen i selskapet. Selskapet opplyser i en børsmelding at ny frist er satt til i morgen klokka 17, melder NTB. En plan om restrukturering for å redde selskapet fra konkurs ble lagt frem 18. september, men så langt har ikke selskapets eiere og lånegivere lyktes i å bli enige om planen. Norske skog eier Saugbrugs i Halden.