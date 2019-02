På et kjøkken i Fredrikstad har Eline Nilsen Udnesseter laget to middager. Pasta og tomatsuppe til de fleste i familien, og en litt annen variant til dattera Sigrid – som har cøliaki.

– Jeg kan bare spise maten hvis den er glutenfri, sier sjuåringen.

Hittil har man visst lite om årsaken til at Sigrid og omtrent 50.000 andre nordmenn er rammet av tarmsjukdommen cøliaki.

Nå mener forskere ved Folkehelseinstituttet og Sykehuset Østfold at et svært vanlig virus kan gi noe av svaret.

Glutenfrie matvarer er hverdagskost hos familien i Fredrikstad. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Skader slimhinnene i tarmen

– Vi har funnet ut at en kombinasjon av gluten og enterovirusinfeksjon i småbarnsalderen øker risikoen for cøliaki, sier seniorforsker og overlege Ketil Størdal.

Enteroviruset er et høyst vanlig tarmvirus som på verdensbasis rammer flere millioner mennesker hvert eneste år. Det er første gang noen har sett en sammenheng mellom et bestemt virus og økt risiko for cøliaki.

– Enteroviruset gjør at det lettere blir en skade på slimhinnene i tarmen, noe som gjør at proteinet i glutenet kommer i kontakt med immunsystemet, sier Størdal.

I dag publiserer Ketil Størdal og kollegene sine funn i British Medical Journal, et av verdens eldste og mest anerkjente legetidsskrifter. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Ikke alle som har enteroviruset utvikler cøliaki. Man må for det første spise gluten for at denne reaksjonen skal oppstå, men viktigst av alt: Man må være arvelig utsatt.

– I framtiden kan dette bety at hvis man kan forhindre enteroviruset, så kan man også forebygge cøliaki. Da må vi se på muligheten for en vaksine, sier Størdal.

– Brikke i et stort puslespill

Forsøket ble utført ved at man tok en avføringsprøve fra barnet hver måned i de tre første leveårene. I alt deltok 220 barn mellom ni og 15 år i studien. Av dem utviklet 25 cøliaki.

Han understreker at studien foreløpig er en brikke de tror er viktig i det store puslespillet, og at de jobber med å bekrefte funnet.

– Kan dette være første steg mot å bli kvitt cøliaki?

– Vi skal være nøkterne nok til å si at vi har sett en sammenheng som vi må få bekreftet i løpet av de neste årene. Men det er selvsagt noe vi ønsker å få til på sikt, sier han.

– Angår mange

Hos familien i Fredrikstad blir funnene uansett møtt med stor interesse.

– Det er et kjempespennende. Cøliaki er noe som angår mange mennesker. Ikke bare dem som får det, men også resten av familien, skolen, SFO og mange andre, sier Eline Nilsen Udnesseter.

Hennes mor og mormor har også cøliaki, og hun følger nøye med på det som kommer av forskningsresultater. Spesielt lurer hun på hva en eventuell vaksine kan bety.

Sigrid Nilsen Udnesseter (7) har cøliaki. Lillesøster Irene (4) har ikke anlegg for å få sykdommen. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Det blir spennende å se om det kan ha noe å si for Sigrids del, eller om den må tas før man får cøliaki. Men det hadde vært fint å slippe å ha cøliaki hele livet, sier Eline.

– Nei, jeg vil helst ha det, smetter Sigrid inn.

Begge to ler.

– Sigrid synes det går veldig bra å ha cøliaki. Så det er jo hyggelig da, sier Eline.