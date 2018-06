Norsk tenåringsjente mishandlet på ferieøy i Sverige

Tenåringsjenta fra Halden ble fraktet til et sykehus i Norge med skader i ansiktet. Ifølge avisa Bohusläningen skal det ha vært brukt en hammer i voldshandlingen.

Påtaleansvarlig ved politiet i Uddevalla, Daniel Edsbagge, sier til NRK at den 49 år gamle mannen holdes i arrest inntil videre.

– Han er pågrepet for grov mishandling av en jente på 17 år. Hun måtte oppsøke sykehus i Norge, men er skrevet ut derfra og er avhørt av politiet i Strømstad. 49-åringen er også mistenkt for seksuelt krenkende adferd overfor jenta, sier Edsbagge.

Det svenske politiet ønsker ikke å gå inn på detaljer i hendelsesforløpet så lenge ikke alle vitner er avhørt. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen.

De vil heller ikke kommentere opplysningen om at det ble brukt hammer i mishandlingen.

Både jenta og mannen er norske. De skal ha vært bekjente, men for øvrig ikke ha noen form for relasjon til hverandre, opplyser det svenske politiet.

Turistøy

Det var sent onsdag kveld at de to ifølge den svenske avisa befant seg på samme fest på Nordkoster, en idyllisk øy en times ferjetur vest for Strömstad.

Øya har kun drøyt 60 fastboende, men er et svært populært reisemål for norske turister.

Avstanden fra fastlandet gjorde det også vanskelig for nødetatene å komme seg til stedet, og politiet måtte be om bistand fra den svenske kystvakten.

Holdes fengslet

Den norske mannen sitter nå i arrest i Uddevalla.

– Vi har tiden fram til 1. juli på oss til å bestemme om han skal fengsles videre. Vi holder på med å avhøre vitner som har gjort iakttagelser på Nordkoster da hendelsen skjedde. Etterforskningen fortsetter fram til søndag, sier Daniel Edsbagge.

Han kan ikke gå inn på detaljer i forklaringen til 49-åringen, eller om mannen har erkjent forholdene han er siktet for.