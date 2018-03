Norsk kvinne tatt med nesten 4 kilo heroin i Uganda

Kvinnen ble pågrepet i utreisekontrollen, ifølge ugandiske medier. I bagasjen hennes ble det funnet 3,7 kilo heroin pakket i plastposer, ifølge lokalt politi.

Den norske kvinnen skulle på et fly til Brussel da narkotikaen ble oppdaget.

Hun er nå siktet for besittelse av narkotika. Lokale medier skriver at det har vært en økning i tallet på utlendinger som blir pågrepet for narkotikaforbrytelser på hovedflyplassen i Uganda.

Norges ambassade i Uganda bekrefter overfor VG at den er informert om saken, og at kvinnen vil bli tilbudt konsulær bistand.

NRK har vært i kontakt med den norske ambasaden i Uganda, som ikke ønsker å gi noen kommentar.

Utenriksdepartementet ønsker heller ikke å kommentere saken enda, da de for øyeblikket forsøker å få oversikt over situasjonen.