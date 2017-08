Norsk gull i rulleski-VM

– Taktikken var å komme først inn i hesteskoen før oppløpet på cirka 100 meter. Det klarte jeg, og svensken klarte aldri ta meg igjen, sier Andresen til NTB.

22 år gamle Hippe, som tok bronse på 22,5-kilometeren tidligere i VM, og 29 år gamle Ragnar Bragvin Andresen utgjorde det norske laget på teamsprinten under rulleski-VM i svenske Sollefteå.

Inn mot oppløpet på den siste etappen hadde det utviklet seg til en duell mellom Norge og Sverige. Ankermann Andresen avgjorde og gikk i mål 0,8 sekunder foran Sveriges ankermann Erik Silfver.

VERDENSMESTER: Even Sætren Hippe startet VM med bronse. I dag ble det gull. Foto: Norges Skiforbund

Tidligere i dag vant de norske jentene gullet i juniorklassen i samme øvelse. På laget gikk Kristin Austgulen Fosnæs og Amalie Honerud Olsen.

Dårlig oppkjøring

Rulleski er mye brukt som sommertrening for langrennsløpere, men Ragnar Bragvin Andresen er en av dem som satser primært på rulleski. Det har ført til at han blant annet har et individuelt VM-gull fra 2011.

Men før dette mesterskapet har imidlertid oppkjøringen vært dårlig. Gjennom sommeren har han gått hyppig til behandling både for rygg- og lyskeproblemer, og før mesterskapet sa Andresen til NRK at han ikke ante hvordan formen var.

Derfor var sarpingen ekstra godt fornøyd med VM-gullet.

– For meg betyr dette veldig mye. Det er dette som har vært sesongens hovedmål. Det har vært en del problemer med skader og sykdom, og da er det ekstra morsomt å lykkes, fortsetter han.