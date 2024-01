Norsk batteripulver ønsket av USA

I et industribygg på Holtskogen i Indre Østfold står en innretning som kan minne litt om noe Kjell Aukrusts oppfinner Reodor Felgen kunne ha skrudd sammen, etter nøye beregninger.

I virkeligheten er det en reaktor, basert på mange års forskning og utvikling.

– Jeg tror det ligger en del flere kalkuleringer og forskning bak dette enn det Reodor Felgen hadde gjort, sier Erik Sauar, daglig leder i bedriften Cenate.

Her er rørbaner koblet sammen og ender på toppen av en kobberfarget spiral, som igjen står oppå en firkantet ståltank.

Anlegget lager et pulver basert på silisium, som kan gjøre elbilbatterier langt mer effektive enn i dag.

Endestasjonen for alle rørbanene er en metallbeholder, der det mørke pulveret kan hentes ut som ferdig produkt. Prosessen er så hemmelig at NRK ikke får lov til å ta bilde av toppen av spiralen Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Stoffet som kommer ut av maskinen, skal erstatte grafitt i elbilbatterier.

– I alle elbiler finnes det rundt 60 kilo med grafitt. Hvert kilo av vårt materiale kan erstatte 5–7 kilo av denne grafitten. Det gjør batteriet mindre, lettere og billigere, det gir et mindre klimaavtrykk og øker rekkevidden på elbilen det sitter i, forteller Sauar.

Erik Sauar leder virksomheten som vil bygge en stor fabrikk for norskutviklet batteripulver i USA. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Han har doktorgrad i fysikalsk kjemi, og har sammen med flere norske kolleger utviklet et helt nytt silisiumpulver og en metode for å framstille det på.

Silisium er det grunnstoffet det finnes nest mest av i verden, etter oksygen.

Om Cenate AS Ekspander/minimer faktaboks Cenate er et norskeid selskap som utvikler silisiumbasert materiale som skal brukes i anoder i bilbatterier og andre typer batterier

Hovedkontor i Askim og produksjonsanlegg på Holtskogen i Indre Østfold kommune.

Selskapet samarbeider med noen av verdens største batteriprodusenter

Har etablert et testanlegg for produksjon av silisiumbasert pulver på Holtskogen i Indre Østfold

Bygger på norsk erfaring med silisium

Største aksjonærer: Josef Filtvedt, Werner Filtvedt, Sauar Invest, Bonheur, Nysnø Klimainvesteringer, Must Invest, Vianode. Kilder: Cenate/Bizweb

Et kappløp

Batteriprodusenter verden over forsker på å erstatte grafitt med silisium i ulik grad.

I dette kappløpet har den norske bedriften vekket interessen hos den amerikanske regjeringen, som ønsker grønn industri velkommen til USA.

Derfor besøkte president Joe Bidens spesialrådgiver for klima og energi, Sarah Ladislaw, bedriften i Indre Østfold sist uke.

Klare for amerikansk frieri. USAs spesialrådgiver møtte denne uka ledelsen i Cenate i Indre Østfold, her ved Erik Sauar og Werner Filtvedt. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Dette er fantastisk. Batteriteknologi er noe av det vi er veldig opptatt av nå, og det er akkurat denne type bedrifter vi ønsker skal etablere seg hos oss, sier hun.

Det er nettopp i USA bedriften ønsker å legge en første storskala fabrikk, nærmere bestemt i Washington eller Montana, der de allerede har sikret seg to industritomter.

Forklaringen er at det er i USA råstoffet lages, som er silangass.

Norge først

Målet er en fabrikk som kan levere nok batteristoff til 2 millioner biler årlig i USA, og de håper å kunne starte byggingen neste år.

Men før det vil de øke produksjonen i Norge, der pilotfabrikken på Holtskogen skal kunne produsere inntil hundre tonn i året.

– Det vi lager her, leveres til store batteriprodusenter som tester materialet for bruk i elbilbatterier i hovedsak.

På sikt er planen å sette opp en stor fabrikk for silisumpulver også her hjemme eller i et annet europeisk land. For å få det til, må det produseres silangass i Europa, som er svært kostbart.

– Stort potensial

Frederic Hauge i Bellona har lenge jobbet med utvikling av batteriteknologi, og roser det Cenate gjør.

– Produksjon av batterimaterialer vil bli en svært stor industri hvor Norge har gode forutsetninger med sin dyktige kompetanse innenfor metallurgisk og materialteknologi, sier Hauge.

Han mener det samtidig er utfordringer med silisium, fordi materialet krymper og utvider seg ved lading og bruk, noe som kan gjøre batteriene ustabile. Men Hauge sier Cenate har utviklet metoder for å redusere problemet.

Frederic Hauge har selv eierinteresser i Bellonas eget batteriselskap BEBA, men har ingen direkte tilknytning til østfoldselskapet.

Silisiumpulveret lages nå i mindre skala i Indre Østfold. Målet er å levere til de store batteriprodusentene av elbilbatterier. Foto: Cenate

Kan få amerikanske penger

Den amerikanske regjeringen har støtteordninger som kan gi den norske produsenten både skattereduksjon og store tilskudd til å sette opp en stor fabrikk fra neste år.

– Dette reduserer risikoen ved byggingen, men USAs største fordel på kort sikt er nærheten til råstoffet, sier Sauar.

Amerikanske Sarah Ladislaw mener det handler om et samarbeid til fordel for alle.

Elbilbatterier kan bli mer miljøvennlige å produsere ved å bytte ut grafitt med silisium. I tillegg vil de bli lettere, mer energieffektive og gi lengre rekkevidde. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– I en tid med klimautfordringer må store investeringer gjøres, ikke bare i USA, men i mange land. Dette er et godt eksempel på et samarbeid om innovasjon mellom Norge og USA, sier hun.

Her hjemme er vår egen statsminister Jonas Gahr Støre ikke negativ til at amerikanerne tiltrekker seg ny, grønn industri fra norske gründere.

– Det er bra at amerikanerne kommer på banen på fornybar energi, og de gjør det på amerikansk vis, med skattereduksjoner. Det er ikke slik vi gjør det, påpeker han.