Norsk 35-åring pågrepet for drap i Sverige

– Jeg kan bekrefte at mistenkte er en norsk statsborger, men jeg ønsker ikke å kommentere saken ytterligere siden etterforskningen er helt i startfasen, sier advokat Peter Ekelund til VG.

Det var fredag kveld at det ble slått alarm hos svensk politi etter at et lik var funnet utenfor et hus i Strömstad.

Den svenske avisen Aftonbladets kilder mente liket var funnet nedgravd, men dette ville verken politiet bekrefte eller avkrefte lørdag.

Var i slekt med offeret

En mann ble raskt pågrepet, og natt til lørdag ble de første avhørene gjennomført.

Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke ham, og svensk påtalemyndighet har frist til tirsdag formiddag med å avgjøre om mannen skal fremstilles for varetektsfengsling.

Søndag formiddag bekrefter svensk politi at kvinnen er identifisert. Offeret er i 70-årsalderen, og mannen de har pågrepet er i nær slektning med henne.

I avhør har nordmannen innrømmet å ha tatt livet av kvinnen, men nekter straffskyld, opplyser politiets pressetalskvinne Annika Collin, til Strömstads Tidning.

Bodde avsidesliggende

Huset der den avdøde kvinnen ble funnet, skal ifølge avisen GT være gammelt og nedslitt, og det ligger avsidesliggende.

Naboer avisen har vært i kontakt med sier at de så lite til dem som bodde der. Politiet drev med åstedsundersøkelser gjennom store deler av lørdagen, men disse er nå avsluttet.