Norgesmester vil ikke forsvare tittelen

– Målet i år var NM-tittelen, og det har vært en god sesong og en super dag, sier Brynildsen til NRK.

Det var mye som skulle gå galt i Rally Hedemarken for at føreren fra Våler i Østfold ikke skulle sikre seg sin andre NM-tittel, den forrige kom i 2015.

Men etter å ha havnet på tredjeplass, 19 sekunder bak Ole Christian Veiby fra Kongsvinger, kunne han slippe jubelen løs sammen med kartleser Anders Fredriksson.

– Det er vanskelig å sikre seg inn, så jeg ga egentlig bare gass hele veien. Det er bedre å gå herfra med stolthet enn å ha safet det inn, sier 29-åringen.

Ønsker å kjøre utenlands

Etter at jubelen hadde lagt seg, fortalte Østfold-føreren at det ikke er sikkert at han vil være like aktiv i neste års NM.

– Jeg har lyst på en internasjonal satsing. Vi vil prøve å kjøre mer utenlands enn vi har fått til denne sesongen.

Betyr det at du vil satse på VM?

– Jeg vet ikke helt enda. Det er ingenting som er klart. Nå skal vi først kjøre nest siste VM-runde i Wales, så får vi se hva som skjer etter det. Vi prøver å legge noen planer med samarbeidspartnerne våre.

Eyvind Brynildsen (t.h) og kartleser Anders Fredriksson er ferske Norgesmestere. Her er de fra Aurskog-Høland Rally tidligere i år Foto: Norges Bilsportforbund

Overlegen før VM-runde

En som derimot har kjørt mye utenlands denne sesongen, er VM-fører Mads Østberg, også han fra Våler.

Østberg var overlegent raskest i NM-runden lørdag, og kom i mål 49 sekunder foran NM-sølvvinner Ole Christian Veiby.

Mads Østberg brukte NM-runden i Hamar-traktene til å spisse formen før VM-runden i Spania. Foto: M-Sport Media / M-Sport WRT/McKlein

29 år gamle Østberg var ikke en del av NM-runden, men kjørte på dispensasjon fra Norges Bilsportforbund og brukte Rally Hedemarken som trening før VM i Spania neste helg.

– Det har vært en god dag. En fin gjennomkjøring foran Rally Spania, sier han.

Under rallyet i Hamar-traktene benyttet Østberg seg også av muligheten til å teste Emil Axelsson som kartleser. Axelsson er en av tre kartlesere Østberg vurderer for sin videre satsing.

NM-bronsen gikk til Frank Tore Larsen fra NMK Modum & Sigdal, som endte på 6. plass i lørdagens løp.