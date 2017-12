Nordmann dømt for drap i Strömstad

Det var i begynnelsen av september at den 35 år gamle mannen drepte moren sin utenfor Strömstad, rett over grensen fra Norge.

Drapsofferet ble funnet nedgravd ved et avsidesliggende hus i nærheten av byen. Ifølge dommen var dette morens hytte, hvor de to ofte skal ha tilbrakt tid sammen, skriver VG.

Uddevalla tingsrätt har konkludert med at mannen var psykotisk, hadde et forvrengt bilde av virkeligheten og delvis nedsatt innsikt i gjerningsøyeblikket, og har dømt 35-åringen til tvunget psykisk helsevern, skriver Sveriges Radio.

I tillegg til drapet, er mannen også dømt for likskjending.

– Vi har hatt ulike oppfatninger, for vår oppfatning var at han skulle frikjennes. Vi mener han ikke hadde til hensikt å utføre handlingen, fordi han var såpass syk da det skjedde, sier mannens forsvarer Peter Ekelund til TV2 om dommen.

Han vil sammen med mannen avgjøre om dommen skal ankes i løpet av uken.

– Hørte stemmer

Nordmannen innrømmet tidlig at det var han som tok livet av moren, men han erkjente ikke straffskyld.

– Han erkjenner å ha tatt livet av kvinnen. Men han har hatt uvanlig sterke vrangforestillinger. Han har hørt stemmer som styrte ham til ugjerningen. Det er en psykoselignende tilstand. Han har ikke tenkt gjennom ugjerningen, sa Ekelund da 35-åringen ble varetektsfengslet.

Ekelund mente at nordmannen lider av alvorlige psykiske problemer og at han derfor ikke kunne stå til ansvar for sine handlinger.

Mannen skal selv ha ringt og varslet politiet om drapet. Da politiet ankom stedet, viste 35-åringen hvor han hadde begravd liket.

35-åringen er ikke tidligere straffedømt hverken i Norge eller Sverige, ifølge VG.