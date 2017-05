MDG vil ha hyperloop til København

Fylkeslaget til Miljøpartiet de Grønne i Østfold foreslår at det skal utredes en såkalt hyperloopbane mellom Oslo og København. Det skriver Aftenposten. Hyperloop er et system under utvikling som skal frakte passasjerer og gods i vogner i et rør under lavtrykk, raskere og langt billigere enn med fly. Forslaget skal behandles på helgas landsmøte.