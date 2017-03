Ni år i fengsel for smugling

To spanske menn på 61 og 55 år er begge dømt til fengsel i ni år for smugling av 639 kilo hasj. Smuglingen foregikk over Svinesund i mars i fjor. Hasjen var skjult i hengeren på et spanskregistrert vogntog. De to erkjente straffskyld da saken var oppe for tingretten i Halden denne uken. Begge har søkt om å få sone straffen i hjemlandet.