Nesten 24 millioner besøk ved bibliotekene i fjor

– Norske folkebibliotek hadde nesten 24 millioner besøk i fjor. Det er det høyeste tallet vi har målt, og det skyldes i hovedsak at bibliotekene har klart det som har vært et politisk mål: å gjøre bibliotekene til en møteplass, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Statistisk sentralbyrå la torsdag fram de såkalte Kostra-tallene, som er et rapporteringssystem for norske kommuner. Tallene viser at det er bibliotekbrukerne i Nord-Trøndelag som er de ivrigste. Mens hver av oss i gjennomsnitt besøkte biblioteket 4,6 ganger i fjor, oppsøkte folk i Nord-Trøndelag folkebiblioteket 8,6 ganger i 2016.

Totalt ble det lånt ut drøyt 22 millioner bøker og andre medier ved norske folkebibliotek i 2016. Barna er de ivrigste boklånere. Mens det per person i fjor ble lånt ut i gjennomsnitt 1,87 bøker for voksne, var det tilsvarende tallet for barnebøker 9,39.