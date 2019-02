Nektes å ha hane i boligfelt: «Ikke alminnelig husdyrhold»

– Vi er helt sjokkerte. Dette må få store følger for mange andre som har hane og hobbyhøns, sier en oppgitt Heidi Iren Bärnholth.

I flere år har hun og ektemannen Hans Petter kjempet en kamp for sin hane «Orloff». Etter en naboklage vedtok kommuneoverlege Halvard Bø at hanen måtte fjernes fra et villastrøk i utkanten av grensebyen. Han mente at hanes gal rett og slett utgjør en potensiell helseplage.

Saken har også vært behandlet hos Fylkesmannen, og forrige uke havnet saken i retten. Nå er dommen klar:

Ekteparet nektes å ha hanen boende i hagen, og må i tillegg betale saksomkostningene på 65.000 kroner.

«Ikke alminnelig husdyrhold»

Bärnholth har hele tiden ment at selv om hanen galer noen ganger om dagen, så er den låst inne om natten slik at den ifølge eierne ikke forstyrrer noens nattesøvn. Et av spørsmålene i retten har derfor vært om hanegal på dagtid er verre for naboene enn annen type støy.

Regjeringsadvokat Hilde Lund argumenterte for nettopp dette.

– Det er støyens karakter, ikke antall ganger han lager lyd eller hvor høyt han galer som er viktig, sa hun.

Her fikk hun støtte av retten. Dommen mener at lyder fra for eksempel måker, hunder og motorsager er alminnelige lyder man må forvente i et nabolag – i motsetning til hanegal.

«Etter rettens syn utgjør hold av høns og haner ikke et alminnelig husdyrhold i tettbygde boligstrøk. Dette støttes blant annet av at flere kommuner regulerer hold av fjærkre og haner», heter det i dommen.

GAL: Hanen Orloff har levd i eksil siden i fjor sommer. Nå har retten bestemt at den ikke får komme hjem. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

– Fristende å anke

Det forstår ekteparet Bärnholth lite av.

– Det neste er kanskje å gå på hunder som gneldrer, sier Heidi Iren.

Hanen har de siste månedene bodd hos venner lenger nord i fylket. Dommen betyr derfor i praksis at hønene – som fortsatt får bli boende – ikke får hanen tilbake i flokken.

Ekteparet hadde ikke rukket å studere dommen da NRK besøkte dem fredag ettermiddag. Det kommer de til å gjøre i tiden som kommer.

– Det er for tidlig å si om vi anker. Vi må forhøre oss med advokaten. Men det er fristende, sier Heidi Iren Bärnholth.