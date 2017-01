Nekter russen å ta med alkohol til landstreff

Det er nye retningslinjer for alkoholservering som sørger for at russen som skal på treff i Østfold, Follo og Romerike må droppe medbrakt alkohol inne på de avstengte festivalområdene.

De nye reglene er innført i Øst politidistrikt og rammer blant annet Romerikstreffet på Hellerudsletta og landstreffet på Fredriksten festning i Halden. Det var nettmagasinet KanDuSi.no som først omtalte saken.

– Russen får ikke lenger lov til å ha med medbrakt alkohol inn på festivalområdet, bekrefter ordenssjef Jon Hellberg i Halden-politiet til NRK.

Han ønsket ellers ikke å kommentere reglementet torsdag.

Vil ha felles regler

Strengere regler faller ikke i god jord hos ordføreren i Halden kommune. Thor Edquist (H) frykter reglene kan bety slutten for russearrangementet i byen og ser ikke behovet for å endre på noe som fungerer.

Ordføreren i Halden, Thor Edquist, ønsker å beholde landstreffet for russen på Fredriksten festning. Foto: NRK

– Det har ikke vært noe stort problem i Halden. Her har det vært seriøst drevet med godt vakthold og mange voksne, sier han.

Ordføreren mener også det er feil at skjenkebestemmelse i Øst politidistrikt skal være strengere enn i resten av landet.

– Hvis man vil endre på reglene, så må man si at det gjelder for hele landet. Så dette arrangementet ikke bare blir flyttet til Vestfold eller Oslo.

Får ta med drikke

Få mil unna Romerikstreffet og landstreffet i Halden kan russen fortsatt ta med seg alkohol inn bak sperringene til et av Norges største russetreff – på Tryvann i Oslo.

Mie Skard er leder for Tryvannfestivalen. Den arrangeres i Oslo politidistrikt, der er det fritt frem for russen å medbringe alkohol. Foto: Vilde Helljesen / NRK

– Mange av russearrangementene har utviklet seg fra at russen samles et sted uten noen form for kontroll, til å bli mer organisert, forteller leder for Tryvannfestivalen, Mie Skard.

Hun forteller at det både på Tryvann og på Lillehammer er lov for russen å ha medbrakt alkohol, men at det er regulert ved at det ikke er lov å ha med sprit eller alkohol i glassflasker.

– Jeg mener det er fryktelig mye bedre at russen er der hvor voksne, edru mennesker kan være og ta vare på dem. Det er bedre for russen og for foreldrene. Alternativet er at russen fester andre steder, uten regler eller at noen tar vare på dem.

Politidirektoratet opplyser til NRK at de ikke er kjent med en felles landsdekkende praksis innad i politiet når det gjelder alkohol på russearrangementer.

Fortviler

Årets russ i Halden tror strengere skjenkeregler kan skape flere problemer enn de løser.

Russepresidenten i Halden, Sigurd Spørch Thoresen, tror russen vil smugle med seg alkohol på russetreff. Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen / NRK

– Før har arrangørene vært veldig flinke til å kontrollere de som skal inn. Jeg tror dette vil føre til mer smugling, sier russepresident ved Halden videregående skole, Sigurd Spørch Thoresen.

Han tror russen vil finne kreative måter å få med seg drikke inn på festningen.

– Folk har ikke tatt med seg glassflasker og drikke med høyere alkoholprosent enn tjue tidligere. Nå kan det bli problemer med at folk drikker på offentlige steder.

Daglig leder for landstreffet på Fredriksten, Lasse Kjønigsen, ønsker ikke kommentere hva alkoholreglene vil bety for dem.