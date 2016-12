Nekter for to voldtekter

En 20-åring, som står tiltalt for voldtekt av en kvinne på 51 år og ei jente på 17 år, erkjenner ikke straffskyld. Rettssaken startet i Moss tingrett i dag. Han står også tiltalt for en rekke grove trusler mot 17-åringen. Han er erkjente delvis straffskyld for dette, og innrømmet også å ha truet 17-åringen til å kle seg naken og utføre seksuelle handlinger på seg selv. Rettssaken går over fire dager.