Nekter for at klasserom-overgrep har skjedd

– Det kom frem opplysninger under hovedforhandlingene i den første saken, og det er også grunnen til at statsadvokaten ba politiet etterforske denne saken, sier statsadvokat Trude Sparre til NRK.

Statsadvokat Trude Sparre sier at det var opplysninger i den andre saken som gjorde at politiet fikk beskjed om å etterforske det andre overgrepet. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

De to overgrepene skal ha skjedd inne i klasserommet på en videregående skole i Fredrikstad med omkring en måneds mellomrom i fjor vår.

I november i fjor falt dommen i den første saken, der skoleeleven innrømmet straffskyld. Dommen er anket av aktoratet.

Et av vitnene i denne saken var en klassevenninne. Under hennes forklaring kom det frem at også hun mente hun var utsatt for overgrep av den samme mannen.

Det var denne saken som ble behandlet i Fredrikstad tingrett i dag.

– Ekstremt tungt

Lars Dahlback er forsvarer i saken. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Kvinnen fortalte i retten at tiltalte hadde forgrepet seg på henne i klasserommet mens flere andre var til stede.

Dette skal ha skjedd etter at mannen, som på dette tidspunktet ikke var fylt 18 år, gjennom flere måneder hadde befølt henne flere ganger.

Mens den tiltalte så ned i bordplata, forklarte kvinnen hvordan hun opplevde både episoden og tiden etterpå som svært belastende. Blant annet sluttet hun på skolen som følge av det som skjedde.

– Det var ekstremt tungt å se ham i retten da jeg vitnet. Det gjorde vondt og brant inni meg. Det var ubeskrivelig, fortalte hun i retten.

Nekter for overgrep

Den tiltalte mannen forklarte at han var forelska i jenta, og at han ikke registrerte at hun syntes klåingen var ubehagelig.

Det alvorligste tiltalepunktet, det kvinnen mener er var et overgrep, mener han aldri har funnet sted.

– Jeg klarer ikke å se for meg den situasjonen hun forklarer, for jeg har ikke vært med på det, sa han.

Forventer anke

Allerede i fjor vår da venninna anmeldte overgrep, var den nå fornærmede kvinnen i politiavhør. Der forklarte hun om at mannen også hadde tilnærmet seg henne, men valgte å ikke fortelle at hun var utsatt for overgrep.

De detaljene kom først da hun vitnet i retten i oktober.

– Jeg gjorde det for å beskytte meg selv mot å måtte gå gjennom ting jeg ikke vil. Jeg ønsker ikke å huske at han hadde trakassert meg og hvordan han voldtok meg, fortalte hun i retten.

Aktor la ned påstand om fengsel i et år og seks måneder etterskuddsvis, hvorav et av årene skal være betinget. Forsvareren ba om full frifinnelse.

– Alemnnpreventive hensyn gjør at vi ser alvorlig på dette, sier Sparre.

Det er ventet at eventuell dom vil bli anket til lagmannsretten, og at de to overgrepssakene mot den samme mannen vil bli behandlet samlet der.