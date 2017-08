Nekter å snakke med NRK etter styreavsløring

Hvorfor innførte dere styrehonorar i 2013 etter 105 år uten honorar?

– Primært ønsket stiftelsen å dele ut alle pengene vi hadde etter salg av vår eiendom og nedlegge stiftelsen. Dette fikk vi ikke lov til av stiftelsestilsynet. Da vedtok vi å gjøre om Stiftelsen til en veldedige stiftelse og at vi innførte honorar. Før det har to av styremedlemmene arbeidet uten honorar i over 40 år. Og to medlemmer har arbeidet uten honorar i 20 år. Og en i over 10 år. For noen år siden ble det skjerpede krav til stiftelser og dets styremedlemmer - med både revisjon, rapportering til Brønnøysund osv. Så det kreves en del aktivt arbeid for å sørge for å være innenfor lovmessige krav. Det er styreleder som har ansvaret og både den og styremedlemmer stiller seg ansvarlig som privatpersoner. Det er ikke uvanlig at styremedlemmer har styrehonorar – uavhengig av stiftelsens formål for å kompensere for ansvaret man påtar seg. Det å stille seg ansvarlig med et styreverv i disse dager er helt normalt å kompensere i form av styrehonorar – så også i vårt tilfelle.

Hvem foreslo å innføre honoraret? Hvor mye får styreleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer per år?

– Styret diskuterte dette og ble enig om at man skulle ha honorar. Ble enstemmig vedtatt. Det er 25.000 til leder, 20.000 til kasserer og 10.000 til styrets 3 øvrige medlemmer.

Hvilke vurderinger gjør styret omkring hvor høyt honoraret skal være?

– Det behandles hvert år og styret har enstemmig vedtatt å beholde samme honorarer hvert år siden 2013. Ikke økt i forhold til prisstigning.

Mener du selv at honoraret står i stil til arbeidsmengden?

– Ja det er det styret enstemmig har kommet frem til. Men ikke kun basert på arbeidsmengde. Også basert på at det er naturlig med et honorar for det ansvaret som medfølger et slikt styreverv.

Hvor mange styremøter har dere årlig?

– Formelle styremøter (som også er vårt årsmøte) er 1 pr år. I tillegg behandles saker på epost fortløpende. Styrets leder og kasserer har møter utover dette. Bl.a med mulige mottakere av den gaven stiftelsen skal gi til byjubileet i 2020.

Hvor mange timers arbeid anslår du at du bruker som styreleder i denne stiftelsen? Hvor mange timer brukte du i 2016?

– Har ikke noe eksakt anslag. Kommer litt an på møter med eksterne mulige mottakere. Men i hektiske måneder bruker jeg vel en 7-8 timer pr mnd. Og i rolige måneder maks et par timer.

Hvilke refleksjoner gjør du deg omkring det faktum at styret har fått mer i honorar de fire siste årene enn barn som har det vanskelig?

– Det er litt tilfeldig og det er ikke slik at vi i styret sitter på latsiden i forhold til dette. Vi har mange gode søknader inne som bearbeides. For tiden jobber vi med å planlegge en større gave til byjubileet i 2020. Da snakker vi om en eller flere gaver av vesentlige størrelser og av varig og vesentlig betydning for barn og unge i Moss. Vi har hatt mye kontakt over flere år med både advokat og Stiftelstilsynet for å kunne få utløst mest mulig av stiftelsens kapital til formålet. Vi jobber ufortrødent videre i håp å om kunne utløse mest mulig til de som skal nyte godt av formålet. Til byjubileet snakker vi om gaver verdt opp til 1 million kroner eller mer.

Ifølge vedtektene deres kan dere dele ut både avkastning og egenkapital, dvs nær 5 millioner kroner, hvorfor gjør dere ikke det?

– Det er feil! Vi kan ikke dele ut midler ut over egenkapitalen. Grunnkapitalen på kr 3 mill. er «låst» og kan ikke røres. Styret har jobbet med Stiftelsestilsynet for å se om det er mulig å kunne utløse store deler av grunnkapitalen til det beste for de det handler om: Barn som har det vanskelig. Men så langt ikke fått godkjenning fra Stiftelsestilsynet. Styret arbeider som sagt for å gi en større gave til barn/unge knyttet til byjubileet i 2020 og vi valgte derfor ikke å dele ut tilskudd i 2016. Vi jobber med flere ideer og ønsker oss også innspill og gode ideer til hva dette kan være.

Hvilke vurderinger vil dere gjøre om honoraret etter at NRK lager sak om dette?

– Styret tar opp honorar på det årlige årsmøte hvert år. Det at NRK ut fra sine henvendelser synes å vinkle saken mer mot styrehonorar enn det faktiske arbeidet som vi legger ned for fremtidens barn og unge i Moss tar vi til etterretning. Og det er jo naturlig å vurdere dette på nytt når det stilles spørsmål ved dette.

Hvilke konsekvenser kan dette gi deg og styret?

– Vi mener at vårt arbeid og våre hensikter er gode. Vi forvalter en stiftelse og dens kapital slik det er forutsatt i stiftelsens vedtekter.

Et styre i en stiftelse sitter i utgangspunktet på "livstid" og supplerer seg selv. Så kan stiftelsestilsynet kreve at honorarer tilbakebetales hvis man mener at styret har utbetalt for mye. Det er i så fall opp til tilsynet som hvert år godkjenner våre regnskaper. Våre regnskap er revidert og godkjent hvert år.

Hvorfor ønsker du ikke stille opp til intervju foran kamera?

– Vi i stiftelsen ønsker å kunne svare skikkelig og ordentlig skriftlig når det stilles kritiske spørsmål ved vår virksomhet.

Vi mener det vil være sterkt beklagelig for stiftelsens om ikke våre uttalelser blir sitert korrekt. Et TV-intervju skal klippes for å tilpasses NRK sendetid.