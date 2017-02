Nekter å distribuere bamser til barn

– Når man har å gjøre med tekstiler som dette, så er det vanskelig å vaske og håndtere dem slik det er krav til. Dermed representerer de en mulig smittekilde, sier avdelingssjef Jon Birger Haug ved smittevernavdelingen på Sykehuset Østfold.

Det er bare en måned siden noen kolleger tilknyttet ambulansetjenesten startet et konsept de kaller «Lommevenn». Målet var å engasjere strikkeinteresserte til å lage bamser som ambulansetjenesten kan gi til barn.

Ambulanseansatte har ifølge initiativtakerne sett at det kan være skummelt for barn som blir hentet av en ambulanse, og at en bamse kanskje kan gjøre opplevelsen litt mindre skremmende.

Krav til hygiene

Initiativet har engasjert enormt.

Det første døgnet ble 400 med i Facebook-gruppen, og en måned senere har tallet steget til 22.000. Over hele landet strikkes det bamser til barn.

Initiativet har fått smittevernavdelingene flere steder i landet til å vurdere om hjemmelagde bamser kan rengjøres godt nok til å deles ut.

Nå har smittevernavdelingen ved sykehuset i Østfold konkludert.

– Kravet er at disse skal vaskes på 85 grader i ti minutter. Da vil de se ut som små mumitroll, sier Haug.

Jobber med en løsning

Han understreker at han setter stor pris på engasjementet, og at han har vært borti tilsvarende tidligere. Da har det blant annet handlet om å strikke tepper og luer til nyfødtintensiven, noe de også har sagt nei til.

– Vi må være litt firkantede når det kommer til smittevern, for det er vanskelig å lage mange regler. Vi må stille strenge krav til smitte på sykehuset, sier Haug.

– Hva vil du si til de som har tatt dette initiativet?

– Jeg vil si tusen hjertelig takk, men nei takk. Vi er lei oss for at vi må si nei til slikt, men det finnes andre måter å hjelpe på enn å strikke og sy, sier Haug.

Initiativtaker til prosjektet, Tonje Lysaker, sier til NRK at hun er kjent med at enkelte helseforetak ikke ønsker å dele ut bamsene av smittevernhensyn. Dette jobber de nå med å finne en løsning på. Utover dette ønsker hun ikke å kommentere saken.