Nei til vannscooterreglement

Fylkespolitikerne i Østfold sier nei til å få samme reglement for vannscootere som for motorbåter. Det ble resultatet av dagens behandling i fylkesutvalget, skriver Østfold fylkeskommune på sin nettside. Det er Klima- og miljødepartementet som har foreslått å lempe på reglene for vannscootere, som i dag ikke kan kjøre nærmere land enn 400 meter til sjøs og 500 meter i ferskvann. Med dagens nei er fylkesutvalgets vedtak helt på linje med fylkesrådmannens innstilling.