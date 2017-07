Nedgang for Grenserittet

Den stadige nedgangen i påmeldte til Grenserittet mellom Strømstad og Halden fortsetter. Foreløpig er 1800 syklister påmeldt til Grenserittet – litt over to uker før startskuddet går. Deltakerantallet på sykkelrittet som startet opp i 1998 har tidligere ligget stabilt på godt over 7000 påmeldte. Til Halden Arbeiderblad sier Grenseritt-sjefen Thor Fagereng at selv om en del syklister har gått over til løping, tror han at sofaen lokker enda fler.