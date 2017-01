Navn fra TV-serie på Østfold-toppen

Nora og William var på navnetoppen for Østfold i fjor. Navnene som ble kjent for mange gjennom TV-serien «skam» topper også listen for hele landet. – Jeg ønsker ikke å spekulere, men det kan være nærliggende å tro at dette har noe med TV-seriens popularitet å gjøre, sier seniorrådgiver i SSB, Jørgen Ouren til selskapets egne hjemmesider. Lucas og Filip var de nest mest populære guttenavnene i Østfold, mens Emma og Hanna ligger på andre og tredjeplass for jentene.