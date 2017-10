Nav-brukere tvunget til å bruke gågata som venterom

– Jeg har opplevd det som forferdelig og stigmatiserende. Det er i gågata ved et av Sarpsborgs mest trafikkerte kryss. Man ønsker ikke å bli lagt ekstra merke til i en setting hvor man føler seg litt liten og fattig fra før, sier Ellen Karine Johannessen.

Hun er en av flere brukere som reagerer sterkt på at ventesonen ved Nav i Sarpsborg ble flyttet ut i byrommet.

Der har de sittet på små steiner og ventet på at en veileder skulle komme for å låse opp døra og rope dem opp.

– Jeg fikk et brev om at jeg måtte være forberedt på å vente på utsiden. Det leste og registrerte jeg. Men følelsen av å sitte her på utstilling, den kan du ikke sette deg inn i før du sitter her selv, sier Johannessen.

Ordningen startet ifølge Sarpsborg Arbeiderblad da Nav iverksatte flere endringer for sine brukere i mars. Dermed har brukerne ventet på gata i over et halvt år.

VENTER: Ellen Karine Johannessen har flere ganger sittet på steinene utenfor Nav-kontoret og ventet. Foto: Derek Bateman/NRK

Trenger vektere

Etter å ha fått hard medfart i lokalavisen i helgen velger Nav nå å endre praksisen.

Ifølge leder Jon Stanley Fredriksen ved Nav Sarpsborg er det krav til sikkerhet for både brukere og ansatte som har gjort at brukerne har blitt nødt til å bruke gågata som venterom.

ENDRER: Leder Jon Stanley Fredriksen har forståelse for reaksjonene. Nav velger nå å endre praksisen, etter press fra brukerne og lokalavisen. Foto: Derek Bateman/NRK

– Lokalene våre er sånn at vi er nødt til å ha vektere tilgjengelig av hensyn til både brukere og ansatte. Det har vi nå fått på plass.

Hvorfor har dere måttet vente så lenge før dere har kommet til at man kan la folk vente inne?

– Vi har hatt en prosess på hvordan vi skal utføre tjenestene og utforme lokalene våre. Vi ønsker nå å endre praksis på bakgrunn av henvendelsene og reaksjonene vi har fått, sier Fredriksen.

Forstår reaksjonene

Nav-lederen sier til NRK at han forstår at folk ikke har vært fornøyd med å vente på gata.

– Vi har i en periode hentet brukerne ved døra, men vi ser at det ikke er en heldig praksis. Jeg har forståelse for reaksjonene. Brukerne vil få det bedre når de nå får komme inn, sier Fredriksen.

NESTE: Flere brukere har reagert på at de har blitt nødt til å vente i gågata på at en veileder skulle komme å rope dem opp. Foto: Derek Bateman/NRK

Ellen Karine Johannessen er glad for muligheten til å vente innendørs. Hun er likevel ikke helt fornøyd med ordningen med vakter.

– Du kan fort føle deg betraktet som en kriminell, en som trenger å passes på, og som ikke kan oppføre seg ordentlig i et venterom. Det er kanskje varmt når man kommer inn, men det føles ikke varmt når man blir tatt imot på denne måten.