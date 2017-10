NAV-brukere må vente i gågata

NAV-kontoret i Sarpsborg får kritikk av brukerne for at de må stå ute i gågata og vente på å bli sluppet inn av sin saksbehandler, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Mange føler at de nærmest blir satt i en gapestokk når de står utenfor NAV-kontoret og venter. NAV-lederen sier det vil bli endringer, men først fra nyttår.