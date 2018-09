NATOs storøvelse koster milliarder: – Utbyttet er verdt det

– Det er en veldig kostbar øvelse. Det å bygge forsvar koster mye penger, men vi mener utbyttet av dette er verdt det og det å sikre fred er viktig.

Det påpeker forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen (H), til NRK.

I morges var både han og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) på plass ved Borg Havn i Fredrikstad for å ta imot NATO-styrkene.

Kostbar øvelse

Utover høsten skal NATOs største militære øvelse, Trident Juncture, avholdes i Norge. Dette er den største militære øvelsen i Norge gjennom tidene med nærmere 40.000 soldater fra 30 forskjellige land, 10.000 kjøretøy, 130 luftfartøy og 70 sjøfartøy involvert.

Ifølge Forsvaret skal det også etableres rundt 35 000 sengeplasser, serveres 1,8 millioner måltider og leveres 4,6 millioner flasker med vann. Det skal også vaskes 660 000 kilo med klær under øvelsen.

Forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen (t.v.) og sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, Petter Jansen. Foto: Anne Ognedal / NRK

I underkant av to milliarder kroner er bevilget til anskaffelser under storøvelsen, og det kan øke underveis.

Det forteller Petter Jansen, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon til NRK.

Gunstig for lokalsamfunnet

Jansen påpeker at dette er penger som de involverte NATO-landene bidrar med, og at store deler av summene vil bli brukt i byer og områder der øvelsen vil foregå.

– 90 prosent av anskaffelsene vi trenger kjøpes ved de områdene øvelsen pågår. Det betyr at det legges igjen betydelige summer til lokalmiljøene. Det kan være havnetjenester, mat, drivstoff, overnatting og alt det et samfunn på 40.000 personer trenger til det daglige, forteller Jansen.

Tyske militære kjøretøy ble losset ved Borg Havn i Fredrikstad i morges. Av de 40.000 personene som deltar er halvparten av disse tyske. Foto: Anne Ognedal / NRK

Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt av storøvelsen. I tillegg til Norge, vil deler av øvelsen også foregå i Sverige, Finland og Island.

Norge spiller en viktig rolle

Selv om det er snakk om store summer, er forsvarsministeren rask til å påpeke viktigheten av en slik øvelse.

– De siste årene har vi dreid fokuset og brakt NATO tilbake til Europa, fordi sikkerhetssituasjonen tilsier det. Norge spiller en viktig rolle her, sier statsråden.

Pressesjef for Trident Juncture, Eystein Kvarvin, i samtale Frank Bakke-Jensen (H) og Mikkel Wara (Frp) Foto: Anne Ognedal / NRK

Justisminister, Tor Mikkel Wara, vil også fremheve den viktige rollen det norske samfunnet spiller inn i en slik øvelse.

– Det er veldig viktig at vi trener og øver, men også at vi viser utad at vi er i stand til å ta imot 40.000 militære personell mens vi fortsatt holder det i gang på andre fronter, mener justisministeren.

NATOs storøvelse, Trident Juncture, starter 25. oktober og varer til 7. november.