Nær å gi opp VM-drømmen – sikter mot OL

– For å være helt ærlig, så ser det veldig mørkt ut med VM for min del. Jeg har vært syk hele sesongen, sier Ola Vigen Hattestad.

Skisprinteren med både VM- og OL-gull på CV-en hadde VM som sesongen store mål. Men det har ikke gått som planlagt.

Han var syk en periode før jul, og skulle gått verdenscupsprinten i Toblach i midten av januar. Da ble han imidlertid syk igjen, og måtte stå over.

Fortsatt sliter han med sykdommen uten å ha noen klare svar på hva som feiler ham. Dermed går det også så trått med treningen at toppformen føles langt unna.

Ola Vigen Hattestad Ekspandér faktaboks Langrennsløper (født 19. april 1982) med sprint som spesialitet fra Ørje, Østfold.

Debuterte i verdenscupen i mars 2003. Vant første verdenscupseier 15. februar 2007.

Vant verdenscupen i sprint i 2008 og i 2009.

Verdensmester i sprint og i lagsprint i 2009.

Trakk seg frivillig fra laget til lagsprinten i OL i Vancouver i 2010 og overlot plassen til Øystein Pettersen.

VM-sølv sammen med Petter Northug sølv på lagsprinten i Oslo-VM 2011.

OL-gull på sprint i Sotsji, 2014.

Vurderer prøve-OL

Mandag skrev NRK om den knallharde kampen om plass på det norske VM-laget.

Verken regjerende verdensmester Petter Northug, regjerende OL-mester Ola Vigen Hattestad eller lederen av sprintcupen i verdenscupen, Pål Golberg, går helgens renn i Falun. Dermed går de også glipp av en av de aller beste mulighetene til å gå seg inn på VM-laget.

Et annet viktig kvalifiseringsrenn, NM-sprinten om halvannen uke, kommer også for raskt for Hattestad. Dersom sprintkollegene gjør det godt i helgens verdenscupsprint i Falun, blir VM-laget uten ham.

I stedet kan det være et alternativ å dra til prøve-OL i Sør-Korea i stedet for NM.

– Jeg har så smått begynt å tenke på OL neste år. VM-toget har ikke helt forlatt perrongen, men det er i nærheten. Når man sliter så mye som jeg har gjort, så begynner man å tenke på hva man skal gjøre neste år, sier Hattestad.

Hard kamp

TØFF JOBB: Arild Monsen trener et lag som de siste årene har vist enorm bredde. Det gjør at Hattestad ikke kan tas ut på gamle meritter. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sprinttrener Arild Monsen sier han opp gjennom årene har gitt Hattestad mye tillit. Det har også betalt seg.

For eksempel da Hattestad kom inn på OL-laget i tolvte time for tre år siden og tok OL-gull.

– Nå har det gått litt vel lang tid for Ola. Det er mange hardtsatsende og gode skiløpere. Gjøres det toppresultater i helga, så blir det ingen VM-tur på Ola, sier Monsen før helgens renn i Falun.

Når det gjelder hvem som kan komme til å droppe NM for i stedet å dra til prøve-OL, er det ikke avklart. Likevel har landslagsledelsen startet planleggingen.

– Vi må gjøre en del forhåndsplanlegging når det gjelder visum og så videre. Vi måtte bestemme oss på et tidspunkt og sikre oss at dem vi tar med oss til Korea var løpere som ikke var aktuelle til VM, sier Monsen, uten å ville si om Hattestad er en av dem han har ordnet visum til.