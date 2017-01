Nå starter kampen om kollektivpotten

425 millioner kroner er fra tirsdag i spill, i den såkalte belønningsordningen for bedre kollektivtransport .

– Det er som følge av budsjettforliket for 2017. Regjeringen ønsker å satse på kollektivtrafikk, sykkelveier og andre tiltak, sier Monica Carmen Gåsvatn (H).

I morgen sender Samferdselsdepartementet ut en pressemelding, der de inviterer de følgende åtte regionene til å komme med tiltak pengene kan brukes på:

Nedre Glomma

Oslo/Akershus

Bergen

Nord-Jæren

Kristiansand

Buskerudbyen

Grenland

Tromsø

– Vi trenger disse midlene for å opprettholde de gode tilbudene vi har. Vi trenger også midler for 2018, så vi må jobbe videre, sier Moe. Foto: Basel Kherallah / NRK

I nedre Glomma, eller Fredrikstad og Sarpsborg, er det brukt penger fra ordningen de tre siste årene på blant annet gratis ferge i Fredrikstad, busspendelen Glommaringen mellom de to byene, og bussavganger til det nye Østfoldsykehuset på Kalnes.

– I nedre Glomma bor det 130.000 innbyggere, nesten 120.000 av dem i tettstedbebyggelsen. Det er landets femte største by eller tettstedsområde, minner Gåsvatn om.

Nullvekst i biltrafikken

Ett av kravene for å få penger er at personbiltrafikken ikke øker.

Trafikktellingen for 2016, som ble offentligjort i forrige uke, er i så måte godt nytt. Den viser at personbiltrafikken i Nedre Glomma-regionen gikk ned med to prosent, og er nede på 2013-nivå.

– Det ser veldig lovende ut, sier lederen av fylkestingets samferdselskomité, Olav Moe (KrF).

Med gode nok tiltak kan kollektivtransporten i nedre Glomma sikres, mener Monica Carmen Gåsvatn (H). Foto: Basel Kherallah / NRK

– Fortsetter dette, også før bomstasjonene rundt Glomma åpner, må jeg si at det lover godt for tiden etter 2017.

– Det kalles jo belønningsmidler. Det er jo en belønning for at vi gjør tiltak for å redusere bilbruken.

Må fortsatt gjøre en innsats

I 2019 kommer byvekstavtalene . Da slås flere statlige ordninger sammen til én. I første omgang skal areal- og transportpolitikken samordnes i Stavangerområdet/Nord-Jæren og Bergensområdet. Oslo/Akershus og Trondheimsområdet er de to neste. Så skal erfaringene fra de fire første danne grunnlag for de områdene som skal vurderes videre.

– Vi håper at vi nå er på full vei inn i disse avtalene, men da må vi også få en finansiering for 2018 for å slippe å redusere de gode tilbudene vi allerede har, sier Olav Moe.