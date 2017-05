Nå må elevene søke om skoleskyss

– Det er veldig tungvint, jeg forstår ikke hvorfor man skal måtte begynne å søke. Folk kan glemme å søke, og finner ut av det når de kommer på første skoledag. Da kan det ta lang tid uten skyss, men må må jo på skolen på grunn av fraværsgrensa, sier elevrådsleder ved Askim videregående skole, Amalie Sunde Aasen.

Frykter konsekvenser. Amalie Sunde Aasen som er elevrådsleder på Askim videregående frykter det nye systemet kan få konsekvenser. Foto: privat

Etter flere år der elevene har fått busskort uten å måtte søke, så må elevene nå fylle ut et elektronisk skjema for å kunne få busskort.

– Nok å søke om fra før

Aasen mener det nye systemet bare fører til merarbeid.

– Hos oss er det mange som har lang reisevei, og det er mye venting og lange dager. Da er det greit å få kortet når man begynner på skolen på høsten. Det er nok av andre ting man må søke om fra før av, sier hun.

Markedsrådgiver Solfrid Rød Olsen hos Østfold kollektivtrafikk kan fortelle at bakgrunnen for det nye systemet er at elevene skal få bedre kontroll på skoleskyssen.

– De får se hvilket kort som er aktivt, for busskortene blir ofte mistet. Elevene ser også hvilke dager de har innvilget skyss. I tillegg får vi et bedre planverktøy for å kunne organisere skyssen, forteller hun.

Ifølge markedsrådgiveren er det over 60.000 elever i Østfold som har rett til skoleskyss.

Frykter kluss i det nye systemet

Også på Mysen er de skeptiske til det nye systemet.

– Det har vært en praktisk løsning frem til nå, spesielt for dem som starter på en ny skole og ikke har tatt buss til skolen før. Jeg frykter at det kan bli kluss i dette nye systemet, sier Lars Vegard Fosser, elevrådsleder på Mysen.

Skeptisk. Lar Vegard Fosser som er elevrådsleder ved Mysen vgs. er skeptisk til det nye systemet. Foto: privat

Han mener at det viktigste er at busskortene er klare når elevene starter på skolen.

– De må være klare til skolestart, for det kan bli et problem hvis kortet ikke funker eller hvis noen ikke har fått søkt.

Frykter konsekvensene

Aasen frykter at det nye systemet kan føre til at allerede skoleleie ungdommer slutter på skolen.

– Det kan for eksempel være at de må bruke egne penger for å betale for buss den første tiden.

Men det vil ikke bli noe problem forteller Rød Olsen i Østfold kollektivtrafikk.

– Det er ikke noen krise, for selv om vi ønsker at alle skal søke så tidlig som mulig før skolestart, så er det sånn at de som har rett på fri skyss vil få et midlertidig reisekort som virker i to uker.