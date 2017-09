Nå må du registrere deg for å fiske hummer

Mulig oljesøl i kanalen i Moss

Flere personer har ringt brannvesenet og fortalt at det lukter kraftig av diesel eller olje i Moss sentrum i morgentimene. Det er trolig en oljelekkasje fra båtvraket Nordvard. – Det har lekket olje som ligger som et tynt lag i kanalen i Moss, det vil trolig forsvinne av seg selv. Det er ingen fare for dyrelivet eller folk, opplyser utrykningsleder i Moss brannvesen, Lars Mikalsen.