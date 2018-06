Nå må du bestemme hvilket studium du vil ta

Fristen gjelder for dem som har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Etter den første søkerunden kunne Samordna opptak konkludere med at 142.004 personer hadde søkt på høyere utdanning.

Reglene er slik at man innen 15. april måtte sende inn opp til 10 studieønsker. Mandag går fristen ut for å gjøre de siste endringene på listen.

Listen settes opp over hvilket studium man helst ønsker å ta. Om man kommer inn eller ikke baseres på karakter. Er ikke karakterene gode nok vil man komme inn på andrevalget, også videre. Samtidig vil man havne på venteliste for alle studiene som er høyere på lista.

Kristian Folkman i Samordna opptak sier at rekefølgen på studielisten bør baseres på hva du ønsker å gå på. Foto: Kjersti Bihn Hegna

Det betyr at alt håp ikke er ute, og at du kan få plass dersom noen sier fra seg plassen sin.

– Grunnen til at du har mulighet til å omprioritere, er at du skal ha litt bedre tid til å finne ut hva og hvor du aller helst vil studere. Ved tilbud faller alle lavere prioriterte studieønsker bort, forteller informasjonsrådgiver Kristian Folkman hos Samordna opptak.

– Må ha motivasjon til å fullføre

Gitte Hovin hos Karrieresenteret i Østfold anbefaler alle som skal søke om å tenke nøye gjennom hvilken yrkesretning man ønsker å gå på.

– Det er viktig at man går et studium man har lyst til å gå på. Et studium krever mye, så man må kunne ha motivasjon til å fullføre det, sier hun.

Mange bruker karakterene man har fått på videregående som utgangspunktet for hvilke studier man setter øverst på listen. Folkman mener at dette ikke lønner seg.

– Når man skal sette opp rekkefølgen, bør man tenke på hva og hvor man helst ønsker å studere, ikke karakterene. Selv om du har fått egne karakterer, vet du ikke hvilke karakterer andre søkere til samme studier har fått.

Listen over studieønsker kan redigeres på Samordna Opptak sine nettsider. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Kan bytte studie

20. juli får man vite om man har kommet inn eller ikke. Har man fått studieplass, så må man takke ja innen 24. juli.

Har man ikke søkt er ikke håpet ute. 19. juli legges det ut hvilke studier som har restplasser. Disse kan man søke på fra 20. juli klokken 9. Listen oppdateres deretter jevnlig, og det kan derfor være verdt å følge med på Samordna opptaks Restetorget også i ukene etter 20. juli.

Etterfyllingsplassene fylles opp fra 4. august.

Men slapp av. Velger du feil, betyr det ikke at året er bortkastet.

– Man har som regel alltid mulighet til å hoppe over på noe annet, og man kan kanskje til og med ta med seg studiepoeng over i det nye studiet. Arbeidsgivere er opptatt av kompetanse, og den kompetansen du har fått gjennom studiet du hopper av kan være nyttig, sier Hovin.