Nå kan du snart få ditt eget postkontor

– Jeg hadde et brev liggende hjemme i flere dager som jeg ikke fikk sendt. Så fikk jeg et brev fra Posten om jeg ville være med en test av å sende post fra egen postkasse. Det ble plutselig veldig enkelt å gjøre noe med saken.

Constance Hauser er fornøyd med å kunne sende post fra egen postkasse. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Constance Hauser har akkurat brukt postkassen til det motsatte av det man pleier – hun har postet istedenfor å hente.

Som én av 10 000 nordmenn er hun invitert til en ny utprøving i regi av Posten. Dette går ut på at man skal kunne sende brev og pakker rett fra den tradisjonelle boksen utenfor hjemmet til hvor som helst i landet.

Fritt for frimerker

For å kunne sende pakken av gårde må man fram med kjøkkenvekten. Pakkestørrelsen begrenses til to kilo og ellers størrelsen på postkassen din. Deretter må du inn på Postens hjemmeside.

Etter å ha registrert sendeopplysninger på Postens hjemmeside kan du putte pakken i postkassen. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Det tradisjonelle frimerket erstattes nå med en portokode du må skrive i høyre hjørne. Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Her får du utlevert en portokode med betaling. Dette avhenger jo av pakkens vekt og størrelse. Koden skriver jeg i hjørnet av pakken, der det ville vært naturlig å klistre på et frimerke, sier Hauser.

– Jeg synes løsningen er kjempefin. Det blir så mye mer lettvint for kunden, sier postbud Kjell Anker Stengård.

Postkassene blir med i fremtiden

Ideen kom blant annet av at Posten oppdaget høy handel mellom privatpersoner. Pressesjef for Posten Norge, John Eckhoff, vil gjøre det enklere for folk å benytte seg av kjøpe-selge-sider som Finn.no.

– Det er jo så enkelt når du bare kan putte pakken rett i postkassen utenfor. Nordmenn liker stort sett digitale tjenester og er glad i selvbetjening. Jeg tror dette er noe de vil være åpne for.

Pressesjef for Posten Norge, John Eckhoff, vil ha postkassene med i den digitale fremtiden. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Blir utprøvingen den suksessen Posten håper på, kan 2,4 millioner postkasser bli en del av fremtidens digitale hverdag. Eckhoff vil bevare postkassene i fremtidens utvikling.

– Uansett hvor digitale vi blir kommer vi til å sende fysiske ting til hverandre. Hjemmestrikkede sokker, gjenglemte bøker og kjærlighetsbrev vil nå få nytt liv, sier han.