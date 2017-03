Nå har mattesinka skrevet mattebok

– Matte skjønte jeg ingenting av. Da jeg gikk på skolen var det niårig skole, men jeg måtte gå ti, forteller Elin Natås, en av forfatterne bak boken «Hvordan fatte matte».

Målet med boka er ifølge Natås og medforfatteren å stikke hull på myten om at pugging er måten å bli god i matte på. De vil lære voksne å lære bort matte.

Førsteopplaget ble utsolgt etter kun fem dager, og allerede den første uka nådde den toppen av salgslistene for generell litteratur.

Lærte matte som 36-åring

Boka hvordan fatte matte har gått til topps på salgslistene. Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

Men det var aldri gitt at Natås skulle lære bort matte på denne måten. Hun var 36 år før hun knakk mattekoden.

Det skjedde mens hun skulle hjelpe sin dyslektiske sønnen med leksene.

– Jeg skjønte at han gjorde akkurat de samme feilene som meg. Jeg tok kontakt med en professor, og han hjalp oss i fem år, forteller hun.

Hos professoren måtte Natås starte med pensum fra første- og andreklasse. Hun tok det steg for steg, og har tatt eksamen fra både videregående skole og høgskoler.

Nå er hun spesialpedagog.

Medforfatter er Mensa-medlem

Kontrasten mellom Natås og medforfatter Anne Lene Johnsen, kunne knapt vært større. Johnsen har alltid hatt lett for å forstå matte, og er dessuten Mensa-medlem.

Hun mener forklaringen på at hun elsket matte allerede som barn, var at hun hadde «grunnmuren» på plass.

– Når Elin og jeg er ute og holder kurs sammen, så pleier vi å si at jeg lærte å lese, skrive og regne da jeg var mellom tre og seks, mens hun lærte det da hun var 36. Det er denne grunnmuren som må på plass, sier hun.

Bygger grunnmur

Forfatterne mener det ikke er barnas skyld at de ikke forstår matten, og i boka har de mange tips for å få barn til å oppleve mestring.

– Hvis du som forelder kan matte og skal hjelpe barn som sliter med å forstå, så kan det bli kjempevanskelig. For man tenker at hvis barna ikke skjønner brøk, så må man forklare brøk. Men det hjelper ikke å forklare mange ganger, eller si det høyere, for det blir frustrerende både for barnet og de voksne, sier Johnsen.

I stedet er metodikken å lære bort steg for steg, og bruker eksempelet fra å lære bort klokka.

– Først begynner jeg med å spørre barna om hvorfor vi trenger klokka. Så tar jeg frem en globus og snakker om dag og natt. Hvorfor det er mørkt og hvorfor det er lyst, forteller hun.