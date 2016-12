Nå får Fredrikstad ny ishall

Fredrikstad får sin storstue for is-idretter. Bystyret sa i dag ja til å bygge Arena Fredrikstad med to isflater.

Den skal bygges så den oppfyller krav til en kamparena i eliteserien i ishockey, med plass til 3500 tilskuere. Den andre banen skal være for breddeidretten.

– Dette er den største investeringen vi noen gang har gjort i Fredrikstad, sier Atle Ottesen (Ap)

Han viste til summen på 600 millioner kroner. Den prislappen bekymret flere partier, men Ottesen viste til de mange muligheten til å få medfinansiering.

– Vi får momskompensasjon, spillemidler og vi lagt innen bestilling på fylkeskommunal medfinansiering. Bystyret i Fredrikstad ber også rådmannen jobbe for et samarbeid med Østfold fylkeskommune som har vedtatt å bygge ny videregående skole i samme område.

Stjernehallen dyr i drift

Flere representanter framhevet at hallen vil ha stor betydning for byutvikling i Fredrikstad. Bjørnar Laabak fra Frp var en av dem:

– Det er helt unikt at vi får idrettshaller i tillegg til videregående skole ved siden av Fredrikstad stadion. Dette trekker folk til sentrum og skape liv.

Han trodde også dette kunne føre til at folk får lyst til å flytte til Fredrikstad.

For dyrt for sentrumspartiene

Allerede i budsjettdebatten signaliserte Sentrumspartiene, Venstre, KrF og Miljøpartiet de grønne at de kom til å stemme mot Arena Fredrikstad. De er bekymret for økonomien,

– Gjelden til Fredrikstad kommune er bekymringsfull, sa Venstres Trond Svandal i budsjettdebatten. Han viste til at Fredrikstad kommune allerede har om lag 6 milliarder kroner i gjeld - det tilsvarer 70 000 kroner pr. innbygger.

- Det er feil å bruke disse pengene på Arena Fredrikstad nå, vi er nødt til å gjøre de andre viktige tingene først, sa Lino Lubiana `fra KrF i budsjettdebatten i bystyret Fredrikstad. Foto: Anne Ognedal / NRK

Mens Lino Lubiana fra KrF mener det er fare for at driften av hallen blir så kostbar at det kan bli mindre penger til flere stillinger i skolen og i helsesektoren.

– Vi vil gjerne støtte is-idrettene, men mener det må være mulig å gjøre det på en mer nøktern måte en å bygge en stor arena, sa Henning Aall fra Miljøpartiet de grønne da budsjettet ble debattert.

Penger til mer

Camilla Eidsvold fra SV var ikke bekymret for at ishallprosjektet vil ramme andre viktige nærmiljøinvesteringer.

– Vi skal ikke la være å bygge sykehjem på Onsøy, vi skal bygge nærmiljøanlegg, vi skal bygge ny barnehage og vi skal bygge nytt ridesenter. Så dette er bare et pluss, mener hun.