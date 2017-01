Avdekket cannabisplantasje

To menn er dømt til fengsel etter at politiet avdekket en hasjplantasje i et hus i Skiptvet i sommer. Det skriver Smaalenenes Avis. Politiet fant 46 planter i ulike størrelser. Mannen som leide huset er dømt til fengsel i ti måneder. Kameraten fikk en måned mindre. De må også betale 61.388 kroner for diverse ødeleggelser på huset. I tillegg kommer 4.000 kr til huseiers egenandel.