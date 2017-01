Nå får du egen kjernejournal

1. mars innføres kjernejournal for alle østfoldinger. Det vil si at helsepersonell får rask tilgang til de viktigste helseopplysningene om deg, uavhengig av hvor du får behandling.

Tidligere har pasientjournaler vært begrenset til det enkelte legekontor.

Avdelingsdirektør i direktoratet for e-helse, Rune Røren, forteller at kjernejournal vil være viktig når folk blir utsatt for alvorlige ulykker eller blir akutt syke.

Rune Røren, avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse Foto: Direktoratet for e-helse

– Jeg tenker at det er for at man skal få bedre behandling og slippe å gjenta historien sin gang på gang til helsetjenesten. Og ikke minst de gangene man ikke er i stand til å formidle det til helsetjenesten, så er det beroligende at det ligger et sted og at de vet.

– Vi har jo episoder hvor helsetjenesten ikke har fått vite om alvorlige lidelser når man kommer inn, og det kan være uheldig.

Snart får alle en e-post

Situasjonen uten kjernejournal er at pasientens helseopplysninger kun finnes lagret i lokale journaler der pasienten har fått helsehjelp, skriver Direktoratet for e-helse på sine nettsider.

Problemet til nå har derfor vært at helsepersonell ofte må bruke mye tid på å innhente opplysninger fra andre behandlingssteder. Med kjernejournal skal det bli enklere for helsepersonell å finne oppdatert informasjon fra en pålitelig kilde.

Det første østfoldinger vil merke er at de får en e-post rundt 1. mars som informerer om at de har fått kjernejournal og at den er aktivert.

Hva er kjernejournal?

Mener personvernet er ivaretatt

Opplysningene som er registrert på hver enkelt innbygger, kan man selv gå inn å sjekke.

All aktivitet loggføres og pasienten kan sjekke loggen i sin kjernejournal på helsenorge.no. Det vil si at man kan følge med på hvem som har gjort oppslag i kjernejournalen, fordi all aktivitet loggføres.

Rune Røren forteller at det er veldig strenge krav til sikkerhet.

– Vi har hatt en tett dialog med Datatilsynet når vi lagde denne. Så den er helt i overensstemmelse med dem. Men det er også mulig å melde seg ut hvis man ikke ønsker å være med på løsningen.

Fem grunnar til at kjernejournal er viktig Ekspandér faktaboks Helsepersonell har informasjon om deg som er viktig om du blir akutt syk Legen din kan registrere alvorlige allergier eller annen kritisk informasjon Du kan dele egne opplysninger med helsepersonell via helsenorge.no Både du og helsepersonell ser de samme opplysningene Du og legen får god oversikt over dine legemidler Kjelde: helsenorge.no