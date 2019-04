De siste dagene har det oppstått flere hundre gress-, lyng- og bråtebranner i Sør-Norge. Skogbrannfaren er på sitt høyeste i flere fylker, og mange steder er den fremdeles økende.

Den tørre vegetasjonen, kombinert med påskeferien, gjør at Skogselskapet i Østfold startet overvåkingen fra luften skjærtorsdag, flere uker tidligere enn normalt.

– Vi regner med at mange skal bruke ferien ute i skog og mark. Da er det også størst fare for at det begynner å brenne, sier daglig leder Ole-Christian Løchen i Skogselskapet i Østfold, og legger til:

– Vanligvis flyr vi ikke så tidlig. Det vi driver med nå er helt klart ekstraordinært.

Så fort tar det fyr i skogen:

Det starter med noen små gnister. Minutter senere står skogholtet i full fyr: – Å fy f ... det tar av.

Usedvanlig tørt

Brannflyet dekker Østfold og deler av Akershus. Ifølge skogbrannvarselet til Meteorologisk institutt er disse områdene blant de med størst brannfare de kommende dagene.

– Det er merkelig tørt på steder hvor det burde ha begynt å bli grønt. Det er rett og slett ikke noe vann. Det er skremmende tørt akkurat nå og vi frykter naturligvis større skogbranner, sier varabrannsjef Geert Olsen i Indre Østfold Brann og redning.

April måned har faktisk vært usedvanlig tørr i år, ifølge meteorologene. En rekke steder i Norge har hatt langt mindre nedbør enn det som er vanlig i april.



Frykter ny skogbrann-sommer

Martin Osland er ansvarlig for skogbrannflyovervåkingen. Han ber folk om å vise stor aktsomhet i skog og mark.

– Nå i påska er det veldig mange som kanskje er ute og gjør ting de egentlig ikke skal, som å tenne opp bål. Da er faren stor for at det skal bli en skogbrann, sier han.

Mannskapet på skogbrannflyet har god oversikt fra luften. Her oppdager de en bråtebrann. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

I fjor sommer måtte landets brannvesen bekjempe over 2000 skogbranner.

Det er dobbelt så mange som det var i 2017 og 2016, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Varabrannsjef Olsen frykter at brannfaren vil være like stor denne sommeren.

– Det skyldes at grunnvannstanden fremdeles er lav på grunn av tørken i fjor. Det skal mye regn til for å få normaltilstand igjen.

Brannfly-pilot Martin Osland sier samtidig at mannskapet på brannflyet er bedre rustet foran årets sommer.

– Vi var involvert i 30 branner i Østfold i fjor. Vi lærte mye av sommeren i fjor, så vi er mye bedre forberedt på en lignende sommer nå, forteller han.

Martin Osland er ansvarlig for skogbrannflyovervåkingen i Østfold. Skjærtorsdag var han ute på årets første tur for å speide etter skogbranner, flere uker tidligere enn normalt. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Tre helikoptre i beredskap

Brannfaren har gjort at også DSB har besluttet å forsterke skogbrannberedskapen gjennom påsken. De har nå tre helikoptre i beredskap, stasjonert på Torp, Kjeller og i Sauda.

– Det som er spesielt i år, er at det er mye død vegetasjon etter fjorårets tørkesommer, og inntil det kommer nedbør av betydning vil skogbrannfaren øke ytterligere, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Nord-Europas eneste bemannede brannvakttårn, på Linnekleppen i Rakkestad, skal også bemannes. Men Skogselskapet har foreløpig ikke penger til å starte opp overvåkingen derfra.

– Budsjettene våre tilsier at vi skal ha vakter i tårnet i juni, juli og august. I år har vi også utvidet med helgene i mai. Men vi har ikke økonomi til å bemanne tårnet allerede nå, sier daglig leder Ole-Christian Løchen.