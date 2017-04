Nå er det på høy tid å finne frem solkremen

– Det er på tide å smøre seg med solkrem, spesielt om man skal på fjellet, sier Jasmin Dinarevic, daglig leder Apotek 1 i Fredrikstad.

Med påska kom sola, og når sola har dukket opp bør man finne frem solkremen. Har man ømfintlig og skjør hud er det på høy tid å smøre seg.

– Man bør velge faktor basert på sin egen hudtype. Vi anbefaler alltid solfaktor 15, 30 eller høyere, på bakgrunn av Kreftforeningens anbefalinger, forklarer Dinarevic.

Årets påske er sen, noe som betyr at sola står høyere på himmelen og har mer intense stråler enn det som er vanlig i påsken. Statens strålevern advarer mot sterk sol.

– I fjellet i Sør-Norge kan påskesola bli like intens som sola på Sørlandet i slutten av mai. Så husk både solkrem og solbriller, sier forsker Bjørn Johnsen i Statens strålevern.

– Kan ikke bruke for høy faktor

Med vinterbleke kropper og ansikt kan det være fristende å droppe solkremen for å få skutt fart på brunfargen og få fylt opp D-vitaminlagrene. Ikke fall for fristelsen, er oppfordringen fra apotekeren.

– Man kan aldri bruke for høy faktor. Selv om vi i Norge trenger påfyll av D-vitamin, bør man heller ta dette som kosttilskudd for eksempel.

Noen av oss har hudtone som gjør at vi sjelden blir brune. Da bør man være ekstra på vakt.

– De som har litt rødlig hud og ofte rødt hår blir aldri brune. Da er det ikke noe vits å smøre seg med faktor 15, man bør heller bruke faktor 50 kontinuerlig for å unngå langtidsvirkninger som hudkreft. Men også for å unngå å bli solbrent, sier Dinarevic.

Sjekk holdbarheten

HOLDBARHET: De fleste solkremer har holdbarhetsmerking. Foto: Maria Elsness / NRK

Fjorårets solkremflaske er kanskje ikke helt tom enda, men fungerer den fremdeles, flere måneder etter åpning?

– Flaskene er ofte merket med et krukkesymbol, det bør man følge. Ofte kan man bruke solkrem i 12 måneder etter åpning, hvis flasken er oppbevart riktig.

Var solkremen med på høstturen til Spania og ble liggende to uker på stranda i solsteken? Da er det ikke sikkert den lenger er holdbar.

– Lukt på kremen og kjenn på konsistensen. Er den harsk? Da bør man i så fall kjøpe en ny, sier Dinarevic.

Følg solvettreglene

Fire av ti nordmenn oppgir at de blir solbrent hvert år. Huden glemmer ikke slike solskader; de samles opp og kan på sikt føre til hudkreft.

– Vi beskytter oss mot den samme sola nå som i august. Man bør tenke på solvettreglene hele året, oppfordrer Dinarevic.

Solvettregler Foto: Camilla Veka/NRK Ekspandér faktaboks Ta pauser fra sola - unngå å bli solbrent

Nyt sola, men unngå å bli solbrent og å få mye intens sol – det både øker risikoen for hudkreft og lager rynker og pigmentflekker i huden. Tar du noen pauser fra de sterke solstrålene mellom kl. 12 og 15, er faren for å bli solbrent mindre.

Bruk klær, solhatt og briller

Klær og solhatt beskytter godt. Vinterblek hud blir lett brent. Sol deg sakte og ta hensyn til hudtypen din. Lær barna gode solvaner – solbeskyttelse er viktig gjennom hele livet. De som har rødt hår eller lys hud, trenger ekstra beskyttelse.

Klær og solhatt beskytter godt. Vinterblek hud blir lett brent. Sol deg sakte og ta hensyn til hudtypen din. Lær barna gode solvaner – solbeskyttelse er viktig gjennom hele livet. De som har rødt hår eller lys hud, trenger ekstra beskyttelse.

Bruk solkrem med minst faktor 15

Skygge og klær beskytter best - solkrem er nødvendig når huden ikke er beskyttet på annen måte. I Norge gir faktor 15 med UVA nok beskyttelse for de fleste, hvis du smører jevnt og rikelig - en håndfull krem til en hel kropp. I solrike land er både høyere faktor og flere pauser nødvendig.

Skygge og klær beskytter best - solkrem er nødvendig når huden ikke er beskyttet på annen måte. I Norge gir faktor 15 med UVA nok beskyttelse for de fleste, hvis du smører jevnt og rikelig - en håndfull krem til en hel kropp. I solrike land er både høyere faktor og flere pauser nødvendig.

Unngå solarium

Solarium kan øke risikoen for hudkreft, spesielt hvis du har lys hud. Det er 18-årsgrense. Risikoen øker jo mer du bruker solarium og jo yngre du er når du begynner. Tar du solarium rett før solferien kan du likevel bli solbrent ute, fordi huden ikke har fått godt underlag. Dessuten øker du UV-dosen, og dermed kreftfaren. Kilde: Kreftforeningen

Solarium kan øke risikoen for hudkreft, spesielt hvis du har lys hud. Det er 18-årsgrense. Risikoen øker jo mer du bruker solarium og jo yngre du er når du begynner. Tar du solarium rett før solferien kan du likevel bli solbrent ute, fordi huden ikke har fått godt underlag. Dessuten øker du UV-dosen, og dermed kreftfaren. Kilde: Kreftforeningen

Og husk å passe på de små i sola!

– Barn under ett år bør ikke eksponeres for sol i det hele tatt. Barn under tre år bør bruke soldrakt og solhatt, og smøres med solfaktor 50. Det er ikke noe vits at barn blir brune, mener Dinarevic.

– Og husk å ta pauser, både barn og voksne!