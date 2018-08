Nå blir det enklere å avsløre journalsnoking

Saker vurdert etter helsepersonellovens § 21a: «Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagt informasjon»:

2008: Ingen saker

2009: 2 advarsler (begge ble omgjort til «lovbrudd, ingen reaksjon» av Helsepersonellnemda)

2010: 1 advarsel

2011: 5 advarsler

2012: 9 advarsler

2013: 9 advarsler

2014: 9 advarsler

2015: 7 advarsler

2016: 9 advarsler

2017: 11 advarsler

Hittil i 2018 (per 14.08.): 7 advarsler

I perioden 01.01.2008–14.08.2018 var det også fem tap av autorisasjon der hpl. § 21a var ett av flere tema. I disse sakene var det imidlertid de øvrige temaene (rus, legemiddeltyveri, seksuell relasjon, annen adferd uforenlig i tjenesten) som var utløsende for autorisasjonstapene. Hovedregelen er at det må mer til enn brudd på hpl. § 21a for å få strengere reaksjon enn advarsel.

Tall fra Helsetilsynet.