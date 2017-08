- Alvorlig tillitsbrudd

Moss kommune opplever det som et alvorlig tillitsbrudd at Norlandia ikke straks informerte om at en beboer ved Skoggata bo- og servicesenter hadde fått fluelarver i et sår. Det tok ti måneder fra det ble oppdaget til kommunen fikk informasjon. Kommunen undersøker nå hvilken betydning det har for kontrakten med Norlandia, sier helse- og sosialsjef, Gro Gustavsen.