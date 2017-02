Museum vil rive gammelt hus

Det går mot at det gamle mursteinsbygget i Borregaardsveien 5 på Borgarsyssel museum i Sarpsborg blir revet. Det skriver museet i en pressemelding. Det har vært flere års diskusjoner mellom museet og eierstyret, og årsaken til at det nå rives er blant annet at huset er i dårlig forfatning og krever kraftig opprustning.