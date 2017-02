Pepperspray ikke brukt

Tollerne i grensekontrollen har så langt ikke brukt pepperspray i nødverge.Det var tollerne selv som lenge kjempet for å få pepperspray som et ekstra sikkerhetsverktøy, og i fjor ble de utstyrt med sprayen. Seksjonssjef i grensekontrollen Wenche Fredriksen, er glad for at tollerne ikke har måttet forsvare seg med pepperspray.